Бакаев поделился впечатлениями после дебюта за "Зенит"

Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен

Новичок "Зенита" Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями после первой игры за новую команду.

Вчера футболист вышел на замену после перерыва в игре Кубка PARI Премьер против "Пари НН" (1:1, 5:3 по пенальти). Молодой игрок реализовал пенальти в серии.

По словам футболиста, ему было приятно внимание болельщиков к своей персоне.

"Мне очень понравилось. Мне не понравилась моя игра сегодня, надо играть лучше", – сказал Бакаев.

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