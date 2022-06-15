Бакаев перешел в "Зенит"

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Пресс-служба петербургского "Зенита" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника московского "Спартака" Зелимхана Бакаева.

Футболист достался питерцам бесплатно, так как его контракт с "красно-белыми" истекает в конце июня. Хавбек заключил с "Зенитом" соглашение до лета 2025 с возможностью продления еще на год.

25-летний Бакаев является воспитанником "Спартака". Всего он провел за клуб 105 матчей, забил 14 голов и отдал 29 результативных передач. Сдавался в аренду в тульский "Арсенал". За сборную России сыграл 12 матчей и забил 1 гол. Обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России.

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