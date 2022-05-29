Бакаев объявил об уходе из "Спартака"
Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев объявил об уходе из команды после победы "красно-белых" в финале Кубка России над "Динамо" (2:1).
"Я ухожу. Это был мой прощальный матч", – приводит слова Бакаева "Спорт-Экспресс".
По некоторым данным, футболист перейдет в "Зенит". Контракт хавбека с московским клубом истекает ближайшим летом, поэтому он сменит клуб на правах свободного агента.
25-летний Бакаев является воспитанником "Спартака". Всего он провел за клуб 105 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 29 результативных передач. Сдавался в аренду тульскому "Арсеналу". За сборную России сыграл 12 матчей и забил 1 гол.
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