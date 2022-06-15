Бакаев назвал причину перехода в "Зенит" из "Спартака"
Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен
Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, почему он принял решение перейти в петербургский "Зенит" из московского "Спартака".
"Я попал в очень сильную команду с большой историей. Для меня это новый вызов, и я к нему готов. Буду выкладываться на все сто процентов, чтобы все были мной довольны и хорошо приняли. Я хочу стать чемпионом, у меня еще нет этого титула. А вообще хочется выиграть все!" - приводятся слова Бакаева на официальном сайте "Зенита".
25-летний Бакаев достался "Зениту" бесплатно, на правах свободного агента. Хавбек заключил с клубом контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на год.
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