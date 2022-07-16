Азмун признался, что не хочет в Россию
Фото: твиттер Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Бывший нападающий "Зенита" Сердар Азмун не видит себя в российской команде в ближайшем будущем.
По словам футболиста "Байера", даже спустя несколько лет он не вернется в Россию.
"Сейчас не вижу себя в российском футболе. И через несколько лет тоже", — приводит слова Азмуна Sport24.
В России Азмун также выступал за казанский "Рубин" и "Ростов".
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