Азмун признался, что не хочет в Россию

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Азмун признался, что не хочет в Россию

Фото: твиттер Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Зенита" Сердар Азмун не видит себя в российской команде в ближайшем будущем.

По словам футболиста "Байера", даже спустя несколько лет он не вернется в Россию.

"Сейчас не вижу себя в российском футболе. И через несколько лет тоже", — приводит слова Азмуна Sport24.

В России Азмун также выступал за казанский "Рубин"  и "Ростов". 

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