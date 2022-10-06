Азмун может пропустить ЧМ-2022

Фото: твиттер Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Нападающий "Байера" и сборной Ирана Сердар Азмун может пропустить чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

У футболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги. Сроки восстановления форварда составят шесть-семь недель.

Сборная Ирана на ЧМ-2022 сыграет в одной группе со сборными США, Англии и Уэльса.

В нынешнем сезоне 27-летний Азмун провел за "Байер" 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи.

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