Азмун может пропустить ЧМ-2022
Фото: твиттер Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Нападающий "Байера" и сборной Ирана Сердар Азмун может пропустить чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
У футболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги. Сроки восстановления форварда составят шесть-семь недель.
Сборная Ирана на ЧМ-2022 сыграет в одной группе со сборными США, Англии и Уэльса.
В нынешнем сезоне 27-летний Азмун провел за "Байер" 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи.
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