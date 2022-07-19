Азербайджанские клубы ответили на слухи о подписании Дзюбы

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Азербайджанские клубы не подтвердили информацию о переговорах с российским форвардом Артемом Дзюбой.

"Это абсолютно не отражающая действительность информация. Таких планов не", – пролил свет на ситуацию глава пресс-службы "Карабаха" Гюндуз Аббасзаде.

"Подобных переговоров не намечается, мы не в курсе о приезде Дзюбы в Баку и целях этой поездки", – сказал журналистам пресс-службы "Нефтчи" Рустам Аллахвердиев.

В настоящее время 33-летний Дзюба является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

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