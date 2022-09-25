Азербайджан разгромил Казахстан в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Казахстана/Автор неизвестен
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Азербайджана на своем поле разгромила сборную Казахстана со счетом 3:0.
Победу хозяевам принесли голы Филипа Озобича и Анатолия Нуриева, а также автогол Александра Марочкина. Стоит отметить, что гости больше тайма играли вдесятером из-за удаления Нуралы Алипа.
Азербайджан, набрав 10 очков, финишировал на втором месте в турнирной таблице группы 2 Лиги С. Казахстан с 13 очками занял первое место и перешел в Лигу В.
Азербайджан – Казахстан - 3:0 (0:0)
Голы: Марочкин, 66 (автогол) - 1:0, Озобич, 74 - 2:0, Нуриев, 90 - 3:0
Азербайджан: Магомедалиев, Хагверди, Гусейнов, Мустафазаде, Джафаргулиев (Байрамов, 57), Махмудов, Озобич (Нуриев, 88), Паскуаль (Исаев, 46), Шейдаев, Дадашов (Гурбанлы, 46), Кекчю (Эмрели, 46).
Казахстан: Шацкий, Каиров, Быстров, Марочкин, Алип, Досмагамбетов (Вороговский, 67), Оразов (Жарынбетов, 80), Астанов (Аймбетов, 67), Дарабаев (Садыбеков, 80), Куат, Жумабек (Малый, 39).
Удаление: Алип (36).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4