Азар забил в Лиге чемпионов впервые с 2020 года

Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" Эден Азар прервал голевую засуху, которая длилась с ноября 2020 года.

Вчера футболист забил гол в матче с "Селтиком" (3:0) в Лиге чемпионов.

Бельгиец вышел на поле 30-й минуте и на 77-й установил окончательный счет. Этот гол для Азара стал 200-м в карьере.

В последний раз звездный футболист забивал в Лиге чемпионов в ноябре 2020 года в ворота "Интера" (2:0).

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