Азар высказался о своем будущем в "Реале"

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Азар высказался о своем будущем в "Реале"

Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар заявил, что он не намерен покидать королевский клуб в летнее трансферное окно.

"Мой контракт действует до лета 2024 года. Три сезона в "Реале" сложились не лучшим образом для меня, но я намерен доказать свой уровень. Играть за "Реал" - это моя мечта. И она ею остается", - приводит слова Азара журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 31-летний Азар провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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