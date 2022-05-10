Азар вернулся к тренировкам после операции

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Азар вернулся к тренировкам после операции

Фото: сайт "Реала"\Автор неизвестен

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар вернулся к тренировкам в общей группе после операции на лодыжке.

Как сообщает издание Marca, план главного тренера команды Карло Анчелотти состоит в том, чтобы дать игровое время Азару в матчах Ла Лиги с "Кадисом" и "Бетисом".

По информации источника, в данный момент все еще не ясно, рассчитывает ли тренер на него в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля". 

Отмечается, что в ближайшем матче с "Леванте" он играть не будет, так как не готов полностью.

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