Азар серьезно настроен по отношению к следующему сезону

Фото: твиттер Азара\Автор неизвестен

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар на праздновании завоевания 14-й Лиги чемпионов в истории клуба выступил с обращением к болельщикам "сливочных".

"Уважаемые мадридисты, я здесь уже три года, которые были омрачены множеством различных травма, за это время случилось столько разных вещей... Но в следующем году я отдам ради вас все.

Я абсолютно уверен - следующий год будет моим", - сказал бельгиец.

После этих слов вся команда обняла и поддержала Азара.

Напомним, что "Реал" купил Эдена из "Челси" в 2019 году за 100 миллионов евро, однако с ноября того же года бельгийца начали мучать травмы.

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