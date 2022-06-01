Азар обрадовался, когда Мбаппе отказал "Реалу"
Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен
Бельгийский форвард "Реала" Эден Азар заявил, что он обрадовался отказу нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе от перехода в королевский клуб.
"Если бы Килиан перешел в "Реал", то мне было бы еще сложнее пробиться в основной состав. Впрочем, я все равно никуда не уйду. Я верю, что смогу вернуться на свой прежний уровень. Я еще очень далек от завершения карьеры", - приводит слова Азара Footmercato.
Напомним, что 23-летний Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года.
В завершившемся сезоне 31-летний Азар провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Мбаппе объяснил свое решение остаться в ПСЖ. | https://dailysports.net
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|Гранада
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