Азар обрадовался, когда Мбаппе отказал "Реалу"

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Азар обрадовался, когда Мбаппе отказал "Реалу"

Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен

Бельгийский форвард "Реала" Эден Азар заявил, что он обрадовался отказу нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе от перехода в королевский клуб.

"Если бы Килиан перешел в "Реал", то мне было бы еще сложнее пробиться в основной состав. Впрочем, я все равно никуда не уйду. Я верю, что смогу вернуться на свой прежний уровень. Я еще очень далек от завершения карьеры", - приводит слова Азара Footmercato.

Напомним, что 23-летний Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года.

В завершившемся сезоне 31-летний Азар провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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