Азар назвал свою цель на следующий сезон

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Азар назвал свою цель на следующий сезон

Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар заявил, что он по-прежнему намерен добиться успеха в королевском клубе.

"Переход в "Реал" является вершиной моей карьеры. Когда я перешел в "Реал", то был в прекрасной форме, но затем все пошло не так. Для меня все стало плохо, но это не катастрофа. У меня есть все, чтобы вернуться на прежний уровень в следующем сезоне. Для меня важно пройти хорошую предсезонную подготовку. Я уверен, что еще много лет буду играть хорошо. Моя семья счастлива жить в Мадриде, а играть за "Реал" является моей мечтой", - приводит слова Азара Het Laatste Nieuws.

В минувшем сезоне 31-летний Азар провел 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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