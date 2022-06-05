Азар назвал свою цель на следующий сезон
Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен
Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар заявил, что он по-прежнему намерен добиться успеха в королевском клубе.
"Переход в "Реал" является вершиной моей карьеры. Когда я перешел в "Реал", то был в прекрасной форме, но затем все пошло не так. Для меня все стало плохо, но это не катастрофа. У меня есть все, чтобы вернуться на прежний уровень в следующем сезоне. Для меня важно пройти хорошую предсезонную подготовку. Я уверен, что еще много лет буду играть хорошо. Моя семья счастлива жить в Мадриде, а играть за "Реал" является моей мечтой", - приводит слова Азара Het Laatste Nieuws.
В минувшем сезоне 31-летний Азар провел 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14