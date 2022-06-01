Азар назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен
Бельгийский форвард мадридского "Реала" Эден Азар выразил мнение, что "Золотой мяч" должен получить его одноклубник французский нападающий Карим Бензема.
"В этом сезоне не было равных Бензема. Де Брюйне, Куртуа, Мане, Винисиус и другие также играли здорово. Но я уверен, что "Золотой мяч" на 99 процентов получит Бензема. Награду заслужил именно Карим", - приводит слова Азара AS.
В завершившемся сезоне "Реал" выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а 34-летний Бензема забил 44 гола и отдал 15 результативных передач в 46 поединках.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
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|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14