Азар может покинуть "Реал" бесплатно

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Азар может покинуть "Реал" бесплатно

Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар может покинуть клуб бесплатно, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, президент королевского клуба Флорентино Перес принял решение досрочно расстаться с игроком. Босс клуба разочарован отношением бельгийца к работе. Проблемой может оказаться высокая зарплата форварда, который получает порядка 20 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 31-летний Азар провел за "Реал" пять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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