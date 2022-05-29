АЗ разгромил "Витесс" в матче за попадание в еврокубки
Фото: твиттер АЗ/Автор неизвестен
В ответном финальном матче за попадание в Лигу Конференций АЗ разгромил "Витесс" со счетом 6:1 и пробился в еврокубки.
Победу алкмарцам принесли дубли Тейьяни Рейндерса и Йеспера Карлссона, голы Вангелиса Павлидиса и Дани де Вита. В составе арнемцев отличился Рихедли Базур.
АЗ - "Витесс" - 6:1 (3:0) - первый матч - 1:2
Голы: Павлидис, 3 - 1:0, Рейндерс, 13 - 2:0, де Вит, 41 - 3:0, Рейндерс, 52 - 4:0, Карлссон, 75 - 5:0, Базур, 78 - 5:1, Карлссон, 89 - 6:1
АЗ: Виндаль-Йенсен, Керкез, Мартинс Инди, Бекема, Хацидиакос, Класи (Копмейнерс, 46), де Вит, Рейндерс, Эвьен, Карлссон, Павлидис (Абухляль, 67).
"Витесс": Хаувен, Корнелиссе (Хейсман, 46), Дуки, Манхуф, Япи (Домгени, 46), Базур, Вруг (Фредериксен, 46), Тронстад, Беро, Опенда, Бейтинк (Грбич, 56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23