"Айнтрахт" выиграл Лигу Европы
Фото: твиттер "Айнтрахта"/Автор неизвестен
В финальном матче Лиги Европы "Айнтрахт" в серии пенальти победил "Рейнджерс" и стал обладателем трофея.
На 57-й минуте счет открыл Джо Арибо, но вскоре равновесие восстановил Рафаэль Сантос Борре. В серии пенальти решающим оказался промах Аарона Рэмзи.
"Айнтрахт" Германия – "Рейнджерс" Шотландия - 1:1 (0:0), по пенальти - 5:4
Голы: Арибо, 57 - 0:1, Борре, 69 - 1:1
"Айнтрахт": Трапп, Туре, Ндика (Ленц, 101), Тута (Хасебе, 58), Кнауфф, Костич, Роде (Якич, 90), Соу (Хрустич, 105), Камада, Линдстрем (Хеуге, 71), Борре.
"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Басси, Баришич (Руф, 117), Джек (Дэвис, 74), Ландстрем, Камара (Арфилд, 90), Райт (Сакала, 74; Рэмзи, 117), Арибо (Сэндс, 101), Кент.
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