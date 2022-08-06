"Айнтрахт" выдвинул условия "Ювентусу" по Костичу
Фото: сайт "Айнтрахта"/Автор неизвестен
"Айнтрахт" собирается выручить не менее 15 миллионов евро за Филипа Костича, которым интересуется "Ювентус".
Как отмечает журналист Патрик Бергер, футболист в то же время уже обсудил контракт с туринским клубом.
По информации инсайдера, "Ювентус" пока не делал официального предложения.
Журналист Флориан Плеттенберг пишет, что у самого Костича есть сильное желание перейти в "Ювентус".
Не пропустите: "Интер" заплатит Санчесу миллионы евро за разрыв контракта. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Айнтрахт" выдвинул условия "Ювентусу" по Костичу
-
"Ливерпуль" не смог выиграть в 1-м туре АПЛ
-
"Спартак" уверенно обыграл "Урал"
-
"Манчестер Сити" намерен подписать вингера "Андерлехта"
-
"Челси" нацелился на 19-летнего хавбека "Интера"
-
Мозес травмировался в матче с "Уралом"
-
В "Спартаке" рассказали о ходе восстановления Джикии
-
"Галатасарай" сделал повторное предложение Мертенсу
-
Гендиректор "Спартака" может покинуть клуб
-
1
Фигурист Плющенко хочет позвать в свою команду Путина
-
РФС может создать Ретро Кубок России
-
Игрок сборной Израиля прошел медобследование для "Динамо"
-
Гайч может остаться в ЦСКА: ему дали две недели проявить себя
-
Клопп недоволен расписанием АПЛ
-
УЕФА наказал клуб Черчесова за расистское поведение болельщиков
-
1
Зинченко рассказал, что с детства болел за "Арсенал"
-
1
Тренер "Баварии" высказался о разгроме в первом матче Бундеслиги
-
Акинфеев назвал топ-5 лучших футболистов на старте РПЛ
-
Защитник "Фламенго" переходит в "Краснодар"
-
Артета высказался о дебютном матче "Арсенала" в сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20