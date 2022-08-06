"Айнтрахт" выдвинул условия "Ювентусу" по Костичу

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"Айнтрахт" выдвинул условия "Ювентусу" по Костичу

Фото: сайт "Айнтрахта"/Автор неизвестен

"Айнтрахт" собирается выручить не менее 15 миллионов евро за Филипа Костича, которым интересуется "Ювентус".

Как отмечает журналист Патрик Бергер, футболист в то же время уже обсудил контракт с туринским клубом.

По информации инсайдера, "Ювентус" пока не делал официального предложения.

Журналист Флориан Плеттенберг пишет, что у самого Костича есть сильное желание перейти в "Ювентус".

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