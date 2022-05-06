"Айнтрахт" выбил "Вест Хэм" из Лиги Европы

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"Айнтрахт" выбил "Вест Хэм" из Лиги Европы

Фото: твиттер "Айнтрахта"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы "Айнтрахт" на своем поле обыграл "Вест Хэм" со счетом 1:0 и пробился в финал.

Победу немецкому клубу принес гол Рафаэля Сантоса Борре.

"Айнтрахт" Германия – "Вест Хэм" Англия - 1:0 (1:0) - первый матч - 2:1
Гол: Борре, 26 - 1:0

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер (Туре, 8), Ндика, Тута, Кнауфф, Костич, Роде (Якич, 76), Соу, Камада, Хеуге (Хрустич, 82), Борре (Пасиенсия, 83).

"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал (Ярмоленко, 87), Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини (Джонсон, 22), Соучек, Райс, Форнальс (Бенрахма, 74), Антонио, Боуэн.

Удаление: Крессуэлл (19).

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