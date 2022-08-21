"Айнтрахт" упустил победу над "Кельном" в матче Бундеслиги
В матче 3-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" и "Кельн" сыграли вничью со счетом 1:1.
В середине второго тайма счет открыл Даити Камада, но на 82-й минуте гостей от поражения спас Ян Тильманн.
"Айнтрахт", набрав два очка, поднялся на 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" с пятью очками вышел на восьмую позицию.
"Айнтрахт" - "Кельн" - 1:1 (0:0)
Голы: Камада, 72 - 1:0, Тильманн, 82 - 1:1
"Айнтрахт": Трапп, Тута, Соу, Ндика, Линдстрем (Камада, 69), Роде (Кнауфф, 63), Гетце, Якич, Пеллегрини (Ленц, 80), Борре (Аларио, 69), Муани (Алиду, 80).
"Кельн": Швебе, Гектор, Хюберс, Килиан, Шмитц, Скири, Кайнц (Шиндлер, 88), Олесен (Дуда, 75), Любичич (Майна, 56), Адамян (Тильманн, 56), Тиггес (Дитц, 56).
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