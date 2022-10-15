"Айнтрахт" уничтожил "Байер" в матче Бундеслиги

Теги байер леверкузенайнтрахт франкфурт

"Айнтрахт" уничтожил "Байер" в матче Бундеслиги

Фото: твиттер "Айнтрахта"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Германии франкфуртский "Айнтрахт" на своем поле разгромил леверкузенский "Байер" со счетом 5:1.

Победу хозяевам принесли дубль Даити Камады, голы Рандаля Коло-Муани, Йеспера Линдстрема и Лукаса Аларио. У гостей отличился Пьеро Инкапиэ.

"Айнтрахт", набрав 17 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 8 очками остался на 16-й позиции.

"Айнтрахт" – "Байер" - 5:1 (1:0)
Голы: Камада, 45 (с пенальти) - 1:0, Инкапиэ, 56 - 1:1, Коло-Муани, 58 - 2:1, Линдстрем, 65 - 3:1, Камада, 72 (с пенальти) - 4:1, Аларио, 86 - 5:1

"Айнтрахт": Трапп, Якич, Ндика, Тута, Ленц, Эбимбе (Алиду, 77), Гетце, Соу (Роде, 77), Камада (Вениг, 87), Линдстрем (Борре, 77), Коло-Муани (Аларио, 80).

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Синкгравен, 80), Арангис (Демирбай, 46), Андрих, Шик (Гложек, 80), Диаби (Коссуну, 73), Паулиньо (Амири, 46).

Удаление: Инкапиэ (71).

Не пропустите: "Реал" может усилиться звездой "Баварии". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду может перейти в "Барселону"

Роналду может перейти в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов