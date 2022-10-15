"Айнтрахт" уничтожил "Байер" в матче Бундеслиги

Фото: твиттер "Айнтрахта"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Германии франкфуртский "Айнтрахт" на своем поле разгромил леверкузенский "Байер" со счетом 5:1.

Победу хозяевам принесли дубль Даити Камады, голы Рандаля Коло-Муани, Йеспера Линдстрема и Лукаса Аларио. У гостей отличился Пьеро Инкапиэ.

"Айнтрахт", набрав 17 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 8 очками остался на 16-й позиции.

"Айнтрахт" – "Байер" - 5:1 (1:0)

Голы: Камада, 45 (с пенальти) - 1:0, Инкапиэ, 56 - 1:1, Коло-Муани, 58 - 2:1, Линдстрем, 65 - 3:1, Камада, 72 (с пенальти) - 4:1, Аларио, 86 - 5:1

"Айнтрахт": Трапп, Якич, Ндика, Тута, Ленц, Эбимбе (Алиду, 77), Гетце, Соу (Роде, 77), Камада (Вениг, 87), Линдстрем (Борре, 77), Коло-Муани (Аларио, 80).

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Синкгравен, 80), Арангис (Демирбай, 46), Андрих, Шик (Гложек, 80), Диаби (Коссуну, 73), Паулиньо (Амири, 46).

Удаление: Инкапиэ (71).

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