"Айнтрахт" уничтожил "Байер" в матче Бундеслиги
Фото: твиттер "Айнтрахта"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Германии франкфуртский "Айнтрахт" на своем поле разгромил леверкузенский "Байер" со счетом 5:1.
Победу хозяевам принесли дубль Даити Камады, голы Рандаля Коло-Муани, Йеспера Линдстрема и Лукаса Аларио. У гостей отличился Пьеро Инкапиэ.
"Айнтрахт", набрав 17 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 8 очками остался на 16-й позиции.
"Айнтрахт" – "Байер" - 5:1 (1:0)
Голы: Камада, 45 (с пенальти) - 1:0, Инкапиэ, 56 - 1:1, Коло-Муани, 58 - 2:1, Линдстрем, 65 - 3:1, Камада, 72 (с пенальти) - 4:1, Аларио, 86 - 5:1
"Айнтрахт": Трапп, Якич, Ндика, Тута, Ленц, Эбимбе (Алиду, 77), Гетце, Соу (Роде, 77), Камада (Вениг, 87), Линдстрем (Борре, 77), Коло-Муани (Аларио, 80).
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Синкгравен, 80), Арангис (Демирбай, 46), Андрих, Шик (Гложек, 80), Диаби (Коссуну, 73), Паулиньо (Амири, 46).
Удаление: Инкапиэ (71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20