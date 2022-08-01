"Айнтрахт" одержал яркую победу в Кубке Германии
Фото: твиттер "Айнтрахта"/Автор неизвестен
В матче 1-го раунда Кубка Германии "Айнтрахт" на выезде разгромил "Магдебург" со счетом 4:0.
Победу гостям принесли дубль Даити Камады, голы Йеспера Линдстрема и Лукаса Аларио.
"Магдебург" – "Айнтрахт" - 0:4 (0:2)
Голы: Камада, 4 - 0:1, Линдстрем, 31 - 0:2, Камада, 59 - 0:3, Аларио, 90 - 0:4
"Айнтрахт": Трапп, Туре, Ндика, Тута (Хасебе, 66), Костич, Гетце (Якич, 79), Соу, Камада, Линдстрем (Коло-Муани, 67), Кнауфф (Чендлер, 67), Борре (Аларио, 74).
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