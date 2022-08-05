"Аякс" завершил трансфер первого итальянца в истории клуба

Теги аякспизалоренцо лукка

"Аякс" завершил трансфер первого итальянца в истории клуба

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

"Аякс" подписал нападающего "Пизы" Лоренцо Лукку.

Как сообщает официальный сайт голландского клуба, игрок перебрался в "Аякс" на правах аренды, срок контракта – до 30 июня 2023 года.

Интересно, что 21-летний форвард стал первым итальянским футболистом в истории голландского гранда.

В "Аяксе" Лукка будет выступать под 18-м номером. 

В прошлом сезоне 21-летний Лукка провел за "Пизу" 34 матча и забил шесть голов.

Не пропустите: "Аякс" передумал продавать своего лидера в "МЮ". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду получил предложение из Бразилии

Роналду получил предложение из Бразилии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов