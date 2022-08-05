"Аякс" завершил трансфер первого итальянца в истории клуба

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

"Аякс" подписал нападающего "Пизы" Лоренцо Лукку.

Как сообщает официальный сайт голландского клуба, игрок перебрался в "Аякс" на правах аренды, срок контракта – до 30 июня 2023 года.

Интересно, что 21-летний форвард стал первым итальянским футболистом в истории голландского гранда.

В "Аяксе" Лукка будет выступать под 18-м номером.

В прошлом сезоне 21-летний Лукка провел за "Пизу" 34 матча и забил шесть голов.

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