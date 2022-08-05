"Аякс" завершил трансфер первого итальянца в истории клуба
Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен
"Аякс" подписал нападающего "Пизы" Лоренцо Лукку.
Как сообщает официальный сайт голландского клуба, игрок перебрался в "Аякс" на правах аренды, срок контракта – до 30 июня 2023 года.
Интересно, что 21-летний форвард стал первым итальянским футболистом в истории голландского гранда.
В "Аяксе" Лукка будет выступать под 18-м номером.
В прошлом сезоне 21-летний Лукка провел за "Пизу" 34 матча и забил шесть голов.
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