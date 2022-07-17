"Аякс" заплатит более 20 млн за нигерийского защитника

Фото: твиттер Кэлвина Басси/Автор неизвестен

Нигерийский защитник "Рейнджерс" Кэлвин Басси перейдет в "Аякс", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, голландский клуб заплатит за футболиста 22 миллиона евро. В ближайшее время африканец пройдет медицинское обследование в "Аяксе".

В прошлом сезоне 22-летний Басси провел за "Рейнджерс" 50 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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