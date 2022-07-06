"Аякс" заплатил 30 миллионов за звезду "Тоттенхэма"
Фото: твиттер Стивена Бергвейна/Автор неизвестен
Атакующий хавбек "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн подписал контракт с "Аяксом".
Об этом сообщает ESPN.
По данным источника, стороны уже уладили все детали личного контракта. Срок соглашения будет составлять пять лет.
Ожидается, что уже сегодня футболист пройдет медосмотр.
За новичка "Аякс" отдаст около € 30 млн
За лондонский клуб у Бергвейна три сезона, 83 матча и восемь мячей.
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