"Аякс" забил шесть голов в матче чемпионата Нидерландов

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Гронинген" со счетом 6:1.

Победу хозяевам принесли хет-трик Стивена Бергейса, голы Антони, Кеннета Тейлора и Стивена Бергвейна. У гостей отличился Сириль Нгонж.

"Аякс" - "Гронинген" - 6:1 (3:1)

Голы: Бергвейн, 4 - 1:0, Нгонж, 10 - 1:1, Антони, 28 - 2:1, Бергвейн, 45 - 3:1, Бергвейн, 57 - 4:1, Тейлор, 66 - 5:1, Бергейс, 88 (с пенальти) - 6:1

"Аякс": Пасвер, Ренс (Схурс, 84), Тимбер, Блинд, Вейндал, Альварес, Тейлор (Классен, 69), Тадич (Кудус, 84), Антони, Бробби (Лукка, 69), Бергвейн (Бергейс, 70).

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