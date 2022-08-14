"Аякс" забил шесть голов в матче чемпионата Нидерландов
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Гронинген" со счетом 6:1.
Победу хозяевам принесли хет-трик Стивена Бергейса, голы Антони, Кеннета Тейлора и Стивена Бергвейна. У гостей отличился Сириль Нгонж.
"Аякс" - "Гронинген" - 6:1 (3:1)
Голы: Бергвейн, 4 - 1:0, Нгонж, 10 - 1:1, Антони, 28 - 2:1, Бергвейн, 45 - 3:1, Бергвейн, 57 - 4:1, Тейлор, 66 - 5:1, Бергейс, 88 (с пенальти) - 6:1
"Аякс": Пасвер, Ренс (Схурс, 84), Тимбер, Блинд, Вейндал, Альварес, Тейлор (Классен, 69), Тадич (Кудус, 84), Антони, Бробби (Лукка, 69), Бергвейн (Бергейс, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23