"Аякс" забил семь голов в матче чемпионата Нидерландов

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"Аякс" забил семь голов в матче чемпионата Нидерландов

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Эксельсиор" со счетом 7:1.

Победу хозяевам принесли дубли Стивена Бергейса и Брайана Бробби, голы Хорхе Санчеса, Душана Тадича и Мохаммеда Кудуса. У гостей отличился Николас Аграфиотис.

"Аякс", набрав 25 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. "Эксельсиор" с 10 очками остался на 12-й позиции.

"Аякс" - "Эксельсиор" - 7:1 (3:0)
Голы: Санчес, 15 - 1:0, Бергейс, 26 - 2:0, Бробби, 44 - 3:0, Бробби, 60 - 4:0, Тадич, 65 - 5:0, Бергвейн, 76 - 6:0, Кудус, 82 - 7:0, Аграфиотис, 90+1 - 7:1

"Аякс": Пасвер, Санчес (Бас, 79), Тимбер, Блинд (Вейндал, 46),     Бейсси, Классен, Альварес, Бергейс (Кудус, 75), Бергвейн, Бробби (Лукка, 84), Тадич (Консейсау, 75).

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