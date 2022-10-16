"Аякс" забил семь голов в матче чемпионата Нидерландов
Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Эксельсиор" со счетом 7:1.
Победу хозяевам принесли дубли Стивена Бергейса и Брайана Бробби, голы Хорхе Санчеса, Душана Тадича и Мохаммеда Кудуса. У гостей отличился Николас Аграфиотис.
"Аякс", набрав 25 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. "Эксельсиор" с 10 очками остался на 12-й позиции.
"Аякс" - "Эксельсиор" - 7:1 (3:0)
Голы: Санчес, 15 - 1:0, Бергейс, 26 - 2:0, Бробби, 44 - 3:0, Бробби, 60 - 4:0, Тадич, 65 - 5:0, Бергвейн, 76 - 6:0, Кудус, 82 - 7:0, Аграфиотис, 90+1 - 7:1
"Аякс": Пасвер, Санчес (Бас, 79), Тимбер, Блинд (Вейндал, 46), Бейсси, Классен, Альварес, Бергейс (Кудус, 75), Бергвейн, Бробби (Лукка, 84), Тадич (Консейсау, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23