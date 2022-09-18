"Аякс" впервые проиграл в Эредивизии
Фото: твиттер АЗ/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде проиграл АЗ со счетом 1:2.
Победу хозяевам принесли голы Меса де Вита и Йенса Одгора. У гостей отличился Мохаммед Кудус.
АЗ, набрав 17 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Эредивизии. "Аякс" с 18 очками опустился на вторую позицию.
АЗ - "Аякс" - 2:1 (2:1)
Голы: Кудус, 12 - 0:1, Мес де Вит, 40 - 1:1, Одгор, 45+5 - 2:1
АЗ: Верхюлст, Хацидиакос, Бекема, Мартинс Инди (Деккер, 45+1), Керкез, Сугавара, Мес де Вит (Лахдо, 85), Рейндерс, Класи, Дани де Вит, Одгор (Базур, 85).
"Аякс": Пасвер, Ренс (Бробби, 63), Тимбес, Бейсси, Блинд, Альварес, Тейлор (Классен, 46), Бергейс, Кудус (Лукка, 81), Тадич, Бергвейн (Окампос, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23