"Аякс" впервые проиграл в Эредивизии

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"Аякс" впервые проиграл в Эредивизии

Фото: твиттер АЗ/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде проиграл АЗ со счетом 1:2.

Победу хозяевам принесли голы Меса де Вита и Йенса Одгора. У гостей отличился Мохаммед Кудус.

АЗ, набрав 17 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Эредивизии. "Аякс" с 18 очками опустился на вторую позицию.

АЗ - "Аякс" - 2:1 (2:1)
Голы: Кудус, 12 - 0:1, Мес де Вит, 40 - 1:1, Одгор, 45+5 - 2:1

АЗ: Верхюлст, Хацидиакос, Бекема, Мартинс Инди (Деккер, 45+1), Керкез, Сугавара, Мес де Вит (Лахдо, 85), Рейндерс, Класи, Дани де Вит, Одгор (Базур, 85).    

"Аякс": Пасвер, Ренс (Бробби, 63), Тимбес, Бейсси, Блинд, Альварес, Тейлор (Классен, 46), Бергейс, Кудус (Лукка, 81), Тадич, Бергвейн (Окампос, 82).

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