"Аякс" уверенно выиграл в Эредивизии и сохранил лидерство

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"Аякс" уверенно выиграл в Эредивизии и сохранил лидерство

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде обыграл "Утрехт" со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Стивена Бергейса и Брайана Бробби.

"Утрехт" - "Аякс" - 0:2 (0:2)
Голы: Бергейс, 10 - 0:1, Бробби, 45 - 0:2

"Утрехт": Баркс, тер Авест, дер Марель (Клюйверт, 78), Виргевер, ван дер Кюст (Вормердам, 78), Торнстра, Брауэрс (Шейн, 78), Бауссайд (Бут, 59), Силла, Дост, Редан (Дувикас, 70).

"Аякс": Пасвер, Ренс (Санчес, 38), Тимбер (Магальян, 86), Бейсси, Блинд (Бас, 57), Альварес, Тейлор, Бергейс (Классен, 85), Тадич, Бробби (Кудус, 85), Бергвейн.

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