"Аякс" уверенно выиграл в Эредивизии и сохранил лидерство
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде обыграл "Утрехт" со счетом 2:0.
Победу гостям принесли голы Стивена Бергейса и Брайана Бробби.
"Утрехт" - "Аякс" - 0:2 (0:2)
Голы: Бергейс, 10 - 0:1, Бробби, 45 - 0:2
"Утрехт": Баркс, тер Авест, дер Марель (Клюйверт, 78), Виргевер, ван дер Кюст (Вормердам, 78), Торнстра, Брауэрс (Шейн, 78), Бауссайд (Бут, 59), Силла, Дост, Редан (Дувикас, 70).
"Аякс": Пасвер, Ренс (Санчес, 38), Тимбер (Магальян, 86), Бейсси, Блинд (Бас, 57), Альварес, Тейлор, Бергейс (Классен, 85), Тадич, Бробби (Кудус, 85), Бергвейн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23