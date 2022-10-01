"Аякс" упустил победу в Эредивизии, ПСВ разгромно проиграл

Фото: твиттер "Гоу Эхед Иглхз"/Автор неизвестен

Состоялись два матча 8-го тура чемпионата Нидерландов. "Аякс" дома не смог обыграть "Гоу Эхед Иглхз", ПСВ с крупным счетом проиграл "Камбуром".

"Аякс" - "Гоу Эхед Иглхз" - 1:1 (1:0)

Голы: Классен, 45 - 1:0, Виллюмссон, 78 - 1:1

"Аякс": Пасвер, Ренс, Тимбер (Кудус, 83), Бейсси, Блинд, Гриллич (Альварес, 63), Тейлор, Окампос (Бергвейн, 63), Классен (Бергейс, 82), Тадич, Бробби (Лукка, 83).

"Камбур" - ПСВ - 3:0 (0:0)

Голы: ван дер Ватер, 54 - 1:0, Паулиссен, 84 - 2:0, ван Вермескеркен, 90 - 3:0

ПСВ: Бенитес, Тезе, Брэнтуэйт, Обиспо, Макс (Гутьеррес, 69), Тиль, Сангаре (Ледесма, 80), Верман (Оппегорд, 69), Сайбари (Савио, 60), Симонс (Вертессен, 60), Гакпо.

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