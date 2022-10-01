"Аякс" упустил победу в Эредивизии, ПСВ разгромно проиграл
Фото: твиттер "Гоу Эхед Иглхз"/Автор неизвестен
Состоялись два матча 8-го тура чемпионата Нидерландов. "Аякс" дома не смог обыграть "Гоу Эхед Иглхз", ПСВ с крупным счетом проиграл "Камбуром".
"Аякс" - "Гоу Эхед Иглхз" - 1:1 (1:0)
Голы: Классен, 45 - 1:0, Виллюмссон, 78 - 1:1
"Аякс": Пасвер, Ренс, Тимбер (Кудус, 83), Бейсси, Блинд, Гриллич (Альварес, 63), Тейлор, Окампос (Бергвейн, 63), Классен (Бергейс, 82), Тадич, Бробби (Лукка, 83).
"Камбур" - ПСВ - 3:0 (0:0)
Голы: ван дер Ватер, 54 - 1:0, Паулиссен, 84 - 2:0, ван Вермескеркен, 90 - 3:0
ПСВ: Бенитес, Тезе, Брэнтуэйт, Обиспо, Макс (Гутьеррес, 69), Тиль, Сангаре (Ледесма, 80), Верман (Оппегорд, 69), Сайбари (Савио, 60), Симонс (Вертессен, 60), Гакпо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23