"Аякс" согласовал трансфер итальянского форварда
Фото: твиттер Лоренцо Лукки/Автор неизвестен
Нападающий "Пизы" Лоренцо Лукка перейдет в "Аякс", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, голландский клуб согласовал годичную аренду футболиста с правом последующего выкупа за 11 миллионов евро.
В прошлом сезоне 21-летний Лукка провел за "Пизу" 34 матча и забил шесть голов.
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