"Аякс" согласовал трансфер итальянского форварда

Фото: твиттер Лоренцо Лукки/Автор неизвестен

Нападающий "Пизы" Лоренцо Лукка перейдет в "Аякс", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, голландский клуб согласовал годичную аренду футболиста с правом последующего выкупа за 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне 21-летний Лукка провел за "Пизу" 34 матча и забил шесть голов.

Не пропустите: "Аякс" передумал продавать своего лидера в "МЮ". | https://dailysports.net