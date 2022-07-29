"Аякс" согласовал трансфер итальянского форварда

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"Аякс" согласовал трансфер итальянского форварда

Фото: твиттер Лоренцо Лукки/Автор неизвестен

Нападающий "Пизы" Лоренцо Лукка перейдет в "Аякс", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, голландский клуб согласовал годичную аренду футболиста с правом последующего выкупа за 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне 21-летний Лукка провел за "Пизу" 34 матча и забил шесть голов.

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