"Аякс" шокировал "Челси" и "Манчестер Юнайтед" ценой на Антони

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

Амстердамский "Аякс" хочет получить очень большую сумму за бразильского форварда Антони, которым интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, голландский клуб требует за игрока 80 миллионов евро и не планирует снижать цену. Таким образом, вероятность ухода игрока снижается. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" близок к покупке бразильца за 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Антони провел за "Аякс" 32 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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