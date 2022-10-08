"Аякс" с трудом обыграл худшую команду Эредивизии

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"Аякс" с трудом обыграл худшую команду Эредивизии

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде обыграл "Волендам" со счетом 4:2.

Победу гостям принесли голы Душана Тадича, Кэлвина Бейсси, Брайана Бробби и Дави Классена. У хозяев отличились Леквинцио Зиифьюк и Карел Эйтинг.

"Аякс", набрав 22 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. "Волендам" с 5 очками остался на последнем, 18-м месте.

"Волендам" - "Аякс" - 2:4 (0:2)
Голы: Тадич, 17 (с пенальти) - 0:1, Бейсси, 39 - 0:2, Бробби, 64 - 0:3, Зиифьюк, 74 - 1:3, Эйтинг, 86 - 2:3, Классен, 90+4 - 2:4

"Волендам": Станкович, Плат, Мбуямба, Мирани, Меркин, Буур (Бенамар, 46), Ористанио (Зиифьюк, 70), Эйтинг, Доури (ван Мигем, 61), Мюрен (Верман, 60), Эль-Кадири.

"Аякс": Пасвер, Ренс (Гриллич, 73), Тимбер, Блинд, Бейсси, Альварес, Тейлор (Бас, 82), Бергейс, Кудус (Классен, 61), Бергвейн (Консейсау, 73), Тадич (Бробби, 61). 

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