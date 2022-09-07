"Аякс" разгромил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов

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"Аякс" разгромил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Аякс" на своем поле разгромил "Рейнджерс" со счетом 4:0.

Победу голландскому клубу принесли дубль Стевена Бергвейна, голы Эдсона Альвареса и Мохаммеда Кудуса.

"Аякс" Нидерланды – "Рейнджерс" Шотландия - 4:0 (3:0)
Голы: Альварес, 17 - 1:0, Бергейс, 32 - 2:0, Кудус, 33 - 3:0, Бергвейн, 80 - 4:0

"Аякс": Пасвеер, Ренсх, Басси, Тимбер, Блинд (Бас, 82), Альварес, Тайлор, Кудус, Тадич, Бергейс (Классен, 82), Бергвейн (Окампос, 82).

"Рейнджерс": Маклафлин, Тавернье (Кинг, 46), Голдсон, Сэндс, Баришич, Ландстрем, Камара (Дэвис, 78), Райт (Матондо, 46), Чолак, Кент, Тилльман (Джек, 46).

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