"Аякс" подписал защитника сборной Нидерландов
Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен
Пресс-служба амстердамского "Аякса" на официальном сайте объявила о переходе защитника АЗ Оуэна Вейндала.
Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2027 года.
22-летний Вейндал выступал за АЗ с 2017 года. Всего он провел за клуб 142 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 27 результативных передач. За сборную Нидерландов сыграл 11 матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23