"Аякс" подписал защитника сборной Нидерландов

Теги аяксазоуэн вейндал

"Аякс" подписал защитника сборной Нидерландов

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

Пресс-служба амстердамского "Аякса" на официальном сайте объявила о переходе защитника АЗ Оуэна Вейндала.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Вейндал выступал за АЗ с 2017 года. Всего он провел за клуб 142 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 27 результативных передач. За сборную Нидерландов сыграл 11 матчей.

Не пропустите: "Аякс" нацелился на украинца. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 12 июля

Главные новости дня: 12 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов