"Аякс" подписал защитника сборной Нидерландов

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

Пресс-служба амстердамского "Аякса" на официальном сайте объявила о переходе защитника АЗ Оуэна Вейндала.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Вейндал выступал за АЗ с 2017 года. Всего он провел за клуб 142 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 27 результативных передач. За сборную Нидерландов сыграл 11 матчей.

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