"Аякс" подписал хавбека сборной Австрии

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Аякса" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Австрии Флориана Гриллича.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался голландскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на два года.

27-летний Гриллич ранее выступал за "Вердер" и "Хоффенхайм". За сборную Австрии сыграл 33 матча и забил один гол.

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