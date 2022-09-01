"Аякс" подписал хавбека сборной Австрии
Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Аякса" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Австрии Флориана Гриллича.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался голландскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на два года.
27-летний Гриллич ранее выступал за "Вердер" и "Хоффенхайм". За сборную Австрии сыграл 33 матча и забил один гол.
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|Хераклес
|34
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|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
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|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
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