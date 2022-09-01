"Аякс" подписал хавбека сборной Австрии

Теги аяксфлориан гриллич

"Аякс" подписал хавбека сборной Австрии

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Аякса" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Австрии Флориана Гриллича.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался голландскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на два года.

27-летний Гриллич ранее выступал за "Вердер" и "Хоффенхайм". За сборную Австрии сыграл 33 матча и забил один гол.

Не пропустите: "Аякс" арендовал аргентинского вингера "Севильи". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Милан" усилился защитником "Барселоны"

"Милан" усилился защитником "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов