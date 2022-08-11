"Аякс" подписал 24-летнего мексиканца

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

Защитник "Америки" Хорхе Санчес стал игроком "Аякса", о чем сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 24-летним мексиканцем рассчитан до лета 2026 года.

В новом клубе молодой футболист будет выступать под 19-м номером. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Санчес провел 32 матча во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

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