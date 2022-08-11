"Аякс" подписал 24-летнего мексиканца
Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен
Защитник "Америки" Хорхе Санчес стал игроком "Аякса", о чем сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт с 24-летним мексиканцем рассчитан до лета 2026 года.
В новом клубе молодой футболист будет выступать под 19-м номером. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 5 миллионов евро.
В прошлом сезоне Санчес провел 32 матча во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
Не пропустите: "Аякс" передумал продавать своего лидера в "МЮ". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Педро Роша официально покинул "Спартак"
-
Костич уже прибыл в Турин для перехода в "Ювентус"
-
В "Краснодаре" ответили на слухи о подписании Дзюбы
-
Обамеянг пойдет на щедрый жест ради будущего в "Барселоне"
-
Внушительная статистика: "Реал" выиграл 17 из 19 финалов
-
Галлиани предложил создать Суперлигу без английских клубов
-
Роналду выложил фото с тренировки "Манчестер Юнайтед"
-
Френки де Йонг определился с будущим в "Барселоне"
-
Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в "Торино"
-
Дзюба может перейти в "Краснодар"
-
"Аякс" подписал 24-летнего мексиканца
-
В "Реале" рассказали, будут ли еще покупать игроков этим летом
-
Куртуа установил внушительное достижение за "Реал"
-
Назван лучший игрок матча матча за Суперкубок УЕФА
-
"Спартак" разорвал контракт с хавбеком Хендриксом
-
Экс-форвард ЦСКА Жо нашел новый клуб
-
Главные новости дня: 10 августа
-
"Реал" выиграл Суперкубок УЕФА
-
ПСЖ хочет расстаться с Эррерой
-
ПСЖ продаст молодого таланта в "Ренн" за 25 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23