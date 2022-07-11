"Аякс" поднял цену на Мартинеса, которым интересуется "МЮ"

Фото: твиттер Лисандро Мартинеса/Автор неизвестен

"Аякс" увеличил цену на аргентинского защитника Лисандро Мартинеса, которого хочет купить "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист De Telegraaf Майк Вервей в своем твиттере.

По сведениям источника, голландский клуб хочет получить за футболиста 60 миллионов евро. Ранее манкунианцы предлагали за игрока 45 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов. Мартинес хочет перейти в "МЮ" и просит "Аякс" ускорить переговоры по его трансферу.

В прошлом сезоне 24-летний Мартинес провел за "Аякс" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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