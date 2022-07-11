"Аякс" поднял цену на Мартинеса, которым интересуется "МЮ"
Фото: твиттер Лисандро Мартинеса/Автор неизвестен
"Аякс" увеличил цену на аргентинского защитника Лисандро Мартинеса, которого хочет купить "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист De Telegraaf Майк Вервей в своем твиттере.
По сведениям источника, голландский клуб хочет получить за футболиста 60 миллионов евро. Ранее манкунианцы предлагали за игрока 45 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов. Мартинес хочет перейти в "МЮ" и просит "Аякс" ускорить переговоры по его трансферу.
В прошлом сезоне 24-летний Мартинес провел за "Аякс" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
|27
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|20
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|27
|18