"Аякс" передумал продавать своего лидера в "МЮ"

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

"Аякс" не продаст вингера Антони в "Манчестер Юнайтед".

Как пишет De Telegraaf, "Аякс" не собирается расставаться с 22-летним футболистом по ходу нынешнего трансферного окна

Кроме того, голландцы повысили финансовые требования в переговорах с 80 до 100 млн евро.

Журналист Жак Талбот пишет, что сам Антони хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", но трансфер точно не состоится.

В минувшем сезоне игрок сборной Бразилии провел 33 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 передач.

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