"Аякс" передумал продавать своего лидера в "МЮ"
Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен
"Аякс" не продаст вингера Антони в "Манчестер Юнайтед".
Как пишет De Telegraaf, "Аякс" не собирается расставаться с 22-летним футболистом по ходу нынешнего трансферного окна
Кроме того, голландцы повысили финансовые требования в переговорах с 80 до 100 млн евро.
Журналист Жак Талбот пишет, что сам Антони хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", но трансфер точно не состоится.
В минувшем сезоне игрок сборной Бразилии провел 33 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 передач.
Не пропустите: "МЮ" готов отпустить Роналду в аренду, но при одном условии. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
На матче "Спартака" откроют памятник Игорю Нетто
-
Лаксальт решил остаться в "Динамо"
-
Мозес может уйти из "Спартака" в ближайшее время
-
Агент Роналду просит "МЮ" отпустить игрока в аренду
-
Ключевой футболист "Аталанты" провалил допинг-тест
-
На Вернера претендуют три клуба
-
В "Зените" рассказали о травмированных футболистах
-
В "Баварии" рассказали, почему не приглашают Роналду
-
Дибала побил рекорд Роналду по продаже футболок в Италии
-
Хави неожиданно расхвалил Пьянича
-
"Аякс" передумал продавать своего лидера в "МЮ"
-
Анчелотти недоволен формой Бензема
-
"Вест Хэм" объявил о переходе трансферной цели "ПСЖ"
-
"Барселона" и "Ювентус" сыграли в результативную ничью
-
Анчелотти обещает боевой состав на матч за Суперкубок УЕФА
-
Эриксен рассказал, почему решил перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Главные новости дня: 26 июля
-
38-летний Вагнер Лав нашел новый клуб
-
Шмейхель может продолжить карьеру в Лиге 1
-
"Шахтер" проиграл "Аяксу"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18