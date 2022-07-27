"Аякс" передумал продавать своего лидера в "МЮ"

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"Аякс" передумал продавать своего лидера в "МЮ"

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

"Аякс" не продаст вингера Антони в "Манчестер Юнайтед".

Как пишет De Telegraaf, "Аякс" не собирается расставаться с 22-летним футболистом по ходу нынешнего трансферного окна

Кроме того, голландцы повысили финансовые требования в переговорах с 80 до 100 млн евро.

Журналист Жак Талбот пишет, что сам Антони хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", но трансфер точно не состоится.

В минувшем сезоне игрок сборной Бразилии провел 33 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 передач. 

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