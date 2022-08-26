"Аякс" отклонил суперпредложение "МЮ" по трансферу Антони

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

"Аякс" отказал "Манчестер Юнайтед" в трансфере бразильского полузащитника Антони за 90 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство нидерландского клуба полагает, что футболист стоит дороже. При этом манкунианцы уже согласовали с игроком условия личного контракта.

В нынешнем сезоне 22-летний Антони провел за "Аякс" три матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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