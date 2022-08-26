"Аякс" отклонил суперпредложение "МЮ" по трансферу Антони

Теги манчестер юнайтедаяксантони

"Аякс" отклонил суперпредложение "МЮ" по трансферу Антони

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

"Аякс" отказал "Манчестер Юнайтед" в трансфере бразильского полузащитника Антони за 90 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство нидерландского клуба полагает, что футболист стоит дороже. При этом манкунианцы уже согласовали с игроком условия личного контракта.

В нынешнем сезоне 22-летний Антони провел за "Аякс" три матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Каземиро выбрал номер легенды "МЮ". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 26 августа

Главные новости дня: 26 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов