"Аякс" одержал тяжелую победу в матче Эредивизии

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"Аякс" одержал тяжелую победу в матче Эредивизии

В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" на выезде обыграл роттердамскую "Спарту" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Стивен Бергвейн.

"Аякс", набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Спарта" с 1 очком осталась на 15-й позиции.

"Спарта" - "Аякс - 0:1 (0:1)
Гол: Бергвейн, 37 - 0:1

"Спарта": Олай, Самбо (Абелс, 67), Вриндс, Пинту, Ауассар, де Гузман, Китолано, Мейнанс, ван Кроой (Намли, 46), Эйнга-Локило (Энгельс, 79), Лауритсен.

"Аякс": Пасвер, Ренс, Тимбер, Бейсси, Блинд, Альварес, Тейлор, Бергейс (Классен, 65), Тадич, Бробби (Кудус, 73), Бергвейн.

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