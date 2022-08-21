"Аякс" одержал тяжелую победу в матче Эредивизии
В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" на выезде обыграл роттердамскую "Спарту" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Стивен Бергвейн.
"Аякс", набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Спарта" с 1 очком осталась на 15-й позиции.
"Спарта" - "Аякс - 0:1 (0:1)
Гол: Бергвейн, 37 - 0:1
"Спарта": Олай, Самбо (Абелс, 67), Вриндс, Пинту, Ауассар, де Гузман, Китолано, Мейнанс, ван Кроой (Намли, 46), Эйнга-Локило (Энгельс, 79), Лауритсен.
"Аякс": Пасвер, Ренс, Тимбер, Бейсси, Блинд, Альварес, Тейлор, Бергейс (Классен, 65), Тадич, Бробби (Кудус, 73), Бергвейн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23