"Аякс" одержал крупную победу в матче Эредивизии. Счет 5:0

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"Аякс" одержал крупную победу в матче Эредивизии. Счет 5:0

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Херенвен" со счетом 5:0.

Победу хозяевам принесли дубль Мохаммеда Кудуса, голы Дави Классена, Кеннета Тейлора и Брайана Бробби.

"Аякс", набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Херенвен" с 9 очками остался на шестой позиции.

"Аякс" - "Херенвен" - 5:0 (2:0)
Голы: Классен, 4 - 1:0, Тейлор, 16 - 2:0, Кудус, 48 - 3:0, Кудус, 59 - 4:0, Бробби, 70 - 5:0

"Аякс": Пасвер, Ренс (Санчес, 46), Тимбер, Бейсси, Блинд, Классен, Альварес (Гриллич, 60), Тейлор (Бергейс, 67), Кудус (Окампос, 72), Тадич, Бергвейн (Бробби, 60).

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