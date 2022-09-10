"Аякс" одержал крупную победу в матче Эредивизии. Счет 5:0
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Херенвен" со счетом 5:0.
Победу хозяевам принесли дубль Мохаммеда Кудуса, голы Дави Классена, Кеннета Тейлора и Брайана Бробби.
"Аякс", набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Херенвен" с 9 очками остался на шестой позиции.
"Аякс" - "Херенвен" - 5:0 (2:0)
Голы: Классен, 4 - 1:0, Тейлор, 16 - 2:0, Кудус, 48 - 3:0, Кудус, 59 - 4:0, Бробби, 70 - 5:0
"Аякс": Пасвер, Ренс (Санчес, 46), Тимбер, Бейсси, Блинд, Классен, Альварес (Гриллич, 60), Тейлор (Бергейс, 67), Кудус (Окампос, 72), Тадич, Бергвейн (Бробби, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23