"Аякс" назначил нового тренера, который сменит тен Хага

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Аякса" на официальном сайте объявила о назначении Альфреда Схройдера на пост главного тренера.

49-летний специалист возглавит команду летом и сменит на этом посту Эрика тен Хага, который станет наставником "Манчестер Юнайтед".

Схройлер ранее тренировал "Твенте", "Хоффенхайм" и "Брюгге". Входил в тренерский штаб Рональда Кумана в "Барселоне".

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