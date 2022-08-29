"Аякс" нашел замену Антони в сборной Аргентины

Фото: твиттер Лукаса Окампоса/Автор неизвестен

"Аякс" проявляет интерес к полузащитнику "Севильи" и сборной Аргентины Лукаса Окампоса, сообщает Marca.

По сведениям источника, голландский клуб рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве замены бразильскому хавбеку Антони, который близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 28-летний Окампос провел за "Севилью" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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