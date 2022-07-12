"Аякс" нацелился на игрока сборной Украины

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко заинтересовал "Аякс".

Об этом сообщил украинский комментатор Виктор Вацко.

"Правда в том, что Матвиенко в шорт-листе "Аякса" на позицию левого центрального защитника. Всё будет зависеть от того, продаст ли "Аякс" своего основного игрока на этой позиции Лисандро Мартинеса, которым интересуется "МЮ", - сказал он.

За первую команду "горняков" защитник играет с 2015 года. Всего он провел 131 матч, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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