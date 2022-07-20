"Аякс" купил защитника сборной Нигерии за 23 миллиона евро

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"Аякс" купил защитника сборной Нигерии за 23 миллиона евро

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Аякса" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Рейнджерс" и сборной Нигерии Кэлвина Басси.

Сумма трансфера составила 23 миллиона евро и может увеличиться еще на 3,5 миллиона за счет бонусов. Футболист заключил с голландским клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Басси выступал за "Рейнджерс" с 2020 года. Всего он провел за клуб 65 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Лестер". За сборную Нигерии сыграл шесть матчей. 

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