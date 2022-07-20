"Аякс" купил защитника сборной Нигерии за 23 миллиона евро
Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Аякса" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Рейнджерс" и сборной Нигерии Кэлвина Басси.
Сумма трансфера составила 23 миллиона евро и может увеличиться еще на 3,5 миллиона за счет бонусов. Футболист заключил с голландским клубом контракт до лета 2027 года.
22-летний Басси выступал за "Рейнджерс" с 2020 года. Всего он провел за клуб 65 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Лестер". За сборную Нигерии сыграл шесть матчей.
Не пропустите: "Аякс" подписал защитника сборной Нидерландов. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Атлетико" повысит зарплату Облака в новом контракте
-
"Манчестер Сити" не может договориться по трансферу воспитанника "Барселоны"
-
ПСЖ близок к покупке защитника "РБ Лейпциг"
-
Лингард может присоединиться к новичку АПЛ
-
"Бавария" намерена продать четырех футболистов
-
"Ювентус" купил лучшего защитника Серии А
-
Левандовски назвал причину перехода в "Барселону"
-
Названа финальная тройка претендентов на звание лучшего игрока Африки
-
Переход Ракицкого в "Шахтер" сорвался
-
"Атлетико" передумал продавать Лемара
-
"Манчестер Сити" нашел замену Зинченко в Бундеслиге
-
"Шахтер" усилился хорватским защитником
-
"Аякс" купил защитника сборной Нигерии за 23 миллиона евро
-
Гол Месси помог ПСЖ обыграть японский клуб
-
Месси забил первый гол за ПСЖ в межсезонье (видео)
-
Суарес может оказаться в дортмундской "Боруссии"
-
"Краснодар" подписал сербского футболиста
-
"Ювентус" надеется вернуть Морату
-
"Рома" объявила о подписании Дибалы
-
Бентеке близок к смене клуба в Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23