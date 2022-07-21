"Аякс" купил талантливого португальца
Фото: твиттер Франсишку Консейсау/Автор неизвестен
Пресс-служба "Аякса" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Порту" Франсишку Консейсау.
Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист заключил с голландским клубом контракт до лета 2027 года.
19-летний Консейса выступал за "Порту" с 2020 года. Всего он провел за клуб 50 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Сыграл 11 матчей за молодежную сборную Португалии и забил три мяча. Чемпион Португалии сезона-2021/2022.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23