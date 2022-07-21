"Аякс" купил талантливого португальца

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"Аякс" купил талантливого португальца

Фото: твиттер Франсишку Консейсау/Автор неизвестен

Пресс-служба "Аякса" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Порту" Франсишку Консейсау.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист заключил с голландским клубом контракт до лета 2027 года.

19-летний Консейса выступал за "Порту" с 2020 года. Всего он провел за клуб 50 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Сыграл 11 матчей за молодежную сборную Португалии и забил три мяча. Чемпион Португалии сезона-2021/2022.

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