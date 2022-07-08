"Аякс" купил форварда "Тоттенхэма"

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

Пресс-служба амстердамского "Аякса" на официальном сайте объявила о переходе голландского нападающего лондонского "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна.

Сумма трансфера составила 31 миллион евро. Футболист заключил с голландским клубом контракт до лета 2027 года.

24-летний Бергвейн выступал за "Тоттенхэм" с 2020 года, провел за клуб 83 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за ПСВ. За сборную Нидерландов сыграл 22 матча и забил шесть мячей. 3-кратный чемпион Нидерландов, 2-кратный обладатель Кубка Нидерландов.

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