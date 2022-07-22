"Аякс" купил форварда, которого год назад отпустил бесплатно

Теги аяксбрайан броббирб лейпциг

"Аякс" купил форварда, которого год назад отпустил бесплатно

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

"Аякс" подписал нападающего "РБ Лейпциг" Брайана Бробби.

Пресс-служба нидерландского клуба уточняет, что трансфер 20-летнего форварда обойдется клубу в 16,35 млн евро. Позже сумма может вырасти до 19,35 млн евро.

Известно, что футболист подписал контракт сроком до 30 июня 2027 года.

Интересно, что Бробби - воспитанник "Аякса" и летом 2021 года он покинул клуб на правах свободного агента, подписав контракт с "Лейпцигом".

В Германии Бробби успел сыграть 19 матчей и забить 6 голов.

Не пропустите: "Милан" отпустил Кастильехо в Ла Лигу. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" вступил в борьбу за Паредеса

"Ювентус" вступил в борьбу за Паредеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов