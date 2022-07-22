"Аякс" купил форварда, которого год назад отпустил бесплатно

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

"Аякс" подписал нападающего "РБ Лейпциг" Брайана Бробби.

Пресс-служба нидерландского клуба уточняет, что трансфер 20-летнего форварда обойдется клубу в 16,35 млн евро. Позже сумма может вырасти до 19,35 млн евро.

Известно, что футболист подписал контракт сроком до 30 июня 2027 года.

Интересно, что Бробби - воспитанник "Аякса" и летом 2021 года он покинул клуб на правах свободного агента, подписав контракт с "Лейпцигом".

В Германии Бробби успел сыграть 19 матчей и забить 6 голов.

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